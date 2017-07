Depuis six ans, la CGT organise une caravane qui fait le tour des plages à la rencontre des travailleurs saisonniers, pour les informer sur leurs droits. Nombre d’entre eux éprouvent en effet des difficultés dans l’exercice de leur emploi, que ce soit au niveau du logement, des transports ou des contrats précaires. Pour faciliter cette rencontre, l’union locale de la CGT de La Rochelle veut créer un lieu de rencontre labellisé « Maison des saisonniers » pouvant aider salariés et professionnels de notre territoire à mieux se comprendre. On écoute Robert Colin, secrétaire général de l’union locale CGT de La Rochelle :

D’ici sa création, les travailleurs saisonniers pourront rencontrer les représentants du syndicat qui sillonnent la France avec leur caravane. De passage cette semaine à La Rochelle, ils seront jeudi prochain à Royan, sur le Front de Mer, de 10h à 17h.