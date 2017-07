Hier soir, pour l’ouverture, beaucoup d’attente pour les premiers spectateurs venus écouter Keziah Jones et Nicolas Folmer. Hadrien de Villeblanche, coordinateur de l’évènement, nous fait part de sa satisfaction :

Si de grosses scènes sont encore attendues jusqu’à dimanche soir, il ne faut pas oublier le festival Off des après-midi où des artistes moins connus et plus locaux se produisent. C’est là que des bénévoles interviennent à tous les étages, du montage de la scène à la régie son :

La seconde édition de ce festival est donc bien partie pour être une réussite. Ce soir donc scène du parc, Macéo Parker à 21h. Demain Hugh Coltman et Ben l’oncle soul. Et dimanche, Roy Hargrove 5tet. Le programme complet sur surgeresbrassfestival.com. C’est avec Hélène FM.