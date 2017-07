Scène ouverte avec la chanteuse Laddy Nancy de Dakar.

Laddy Nancy est un artiste qui vit dans la banlieue dakaroise et qui fait de la world music ce qui fait que sa musique est teintée de sonorités diverses. Elle est une artiste engagée pour la cause sociale dont ses collaborations avec l’Unicef, Médicos, les ports francophones, etc. Elle est très active sur des thèmes tels que la lutte contre la propagation du Sida, la condition des enfants de la rue, la lutte contre le paludisme, la situation des personnes en situation d’handicape, etc .

Son engagement est sans relâche dans les fléaux qui gangrènent notre société que sont la mendicité des enfants, les violences faites aux femmes, et la pauvreté.

Mariéme Niass à l’état civil et LADDY NANCY comme nom de scène est une artiste Saint-Louisienne d’origine.

https://www.facebook.com/laddy.nancy