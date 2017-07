L’incendie qui a détruit une partie de l’entrepôt de PRV composite à Forges mercredi est d’origine accidentelle. Le feu a pris à la suite de travaux d’aménagement du bâtiment qui devait permettre d’accroître les capacités de production de panneaux composites pour la fabrication de volets isolants. Et ce dès la rentrée prochaine. L’objectif étant d’absorber une partie de l’activité de Surgères, pour faire face au développement de l’entreprise de menuiserie. Son dirigeant Denis Vaillant précise que les accueils de Surgères et La Rochelle sont maintenus jusqu’au 4 août, avant les congés d’été. On l’écoute :