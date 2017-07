Le chanceux a décroché le jackpot lors du tirage de mercredi soir. C’est le 6e plus gros gain dans l’histoire du jeu, et la 2e plus grosse somme gagnée en Charente-Maritime. Le gain le plus important remporté dans le département, c’était en 2013 à Montguyon. Un joueur avait gagné plus de 44 millions d’euros à l’Euromillions.