Avec 35 centres de vacances, composés de villages vacances et de campings, le groupe a développé son réseau sur les côtes atlantique et méditérranéenne, ainsi qu’à la montagne. Ce nouveau camping de 77 emplacements peut recevoir campeurs, caravaniers, mais aussi les campings-caristes. Des vacanciers qui bénéficieront de toutes les infrastructures et services proposés par le village vacances qui le jouxte. Pour la direction d’Azuréva, le choix d’ouvrir ce nouvel espace est motivé par une demande nationale grandissante de prix abordables, mais surtout par son développement. On écoute Jean Pochois, directeur général d’Azuréva :

Un investissement d’environ 1,5 million d’euros. Le camping a ouvert ses portes aux vacanciers ce week-end.