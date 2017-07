Keziah Jones en ouverture ce soir du Surgères brass festival. C’est avec Hélène FM. Une 2e édition de cet évènement complètement cuivré. 20 concerts, 11 offerts. Avec des têtes d’affiche internationales, à l’instar de Keziah Jones qui se produit donc ce soir à 21h sur la scène du parc, près des douves du Château. Ce soir également, le trompettiste de jazz Nicolas Folmer. 18 albums à son actif. Une récompense aux victoires de la musique. Et un titre de Chevalier des arts et des lettres. C’est entouré de musiciens prestigieux qu’il présente son album « The horny tonky experience ». Frédéric Le Roux l’a rencontré cet après-midi :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/folmer.mp3

Nicolas Folmer qui sera donc ce soir sur la scène du parc, après Keziah Jones à 21h. Places de 15 à 30 euros. Et avant à 19h sur la scène des remparts, Franck Rosolino tribute sextet. L’entrée est libre. Et demain, Macéo Parker à 21h. Puis samedi soir, Hugh Coltman et Ben l’oncle soul.