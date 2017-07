Le coup d’envoi demain du Surgères Brass Festival. C’est l’évènement 100% cuivres qui va se dérouler jusqu’à dimanche, dans le parc du château. Beaucoup de monde attendu pour cette deuxième édition. La première ayant attiré plus de 5 000 spectateurs. Les organisateurs espèrent faire mieux cette année, avec 20 concerts dont 11 en accès libre, et de grosses têtes d’affiches internationales. Clément Saunier, le directeur artistique du festival, nous présente le programme :

Nouveauté cette année : il y aura également un festival off avec des groupes locaux et des artistes émergeants. Un village d’exposants. Les billets sont à retirer à l’office de tourisme, et sur le site http://www.surgeresbrassfestival.com. C’est un évènement avec Hélène FM.