C’est ce que propose demain soir l’Ecomusée de la presqu’île de Port-des-Barques, pour les amateurs de frissons. La visite nocturne de l’île et de son fort se fera à la lumière des lampes de poches. La réservation est obligatoire, au tarif de 9 euros pour les adultes et 7 euros pour les enfants. Rendez-vous à 18h30 à la passe aux bœufs. L’apéritif est offert. Il faut prévoir son pique-nique. Info et réservations au 05 46 84 19 19.