Des militants de l’association Nature environnement 17, de la Fédération départementale de pêche et du Comité régional conchylicole se sont rassemblés cet après-midi devant la Direction des territoires et de la mer, afin de dénoncer la levée des mesures de coupure d’eau pour l’irrigation agricole, alors que les niveaux des nappes phréatiques sont historiquement bas, et que l’on craint un risque de pénurie pour fin juillet/début août. On écoute Charlotte Rhône, en charge de l’environnement au Comité régional conchylicole :