L’ASAI des Roches condamnée à 40 000 euros de dommages et intérêts pour l’exploitation illégale de retenues de substitution pendant plus de 4 ans. L’ASAI des Roches (association syndicale autorisé d’irrigation) n’a pas observé l’interdiction qui lui était faite de ne pas utiliser l’eau de 5 réserves créées sur le Mignon, à la Laigne, La Grève et Cram-Chabam pour irriguer des champs de maïs. Cette exploitation illégale a eu un impact désastreux sur le milieu naturel, provoquant l’asséchement de certains ruisseaux et cours d’eau. Partie civile dans ce dossier, Nature Environnement 17 obtient donc 40 000 euros de dommages et intérêts. Cette somme servira à des actions directes de protection de l’environnement, là où il y a encore un énorme besoin ou une urgence.