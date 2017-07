La Compagnie des eaux de Royan et la Saur organisent demain la Fête de l’eau, dans le cadre d’une tournée le long de l’Atlantique. Destinée aux enfants de 4 à 13 ans, elle leur apprend notamment à consommer juste, alors que des mesures de restriction d’eau ont été prises dans le département pour en limiter l’usage domestique en raison de la sécheresse. Et même si globalement, la consommation a fortement diminué depuis plusieurs années en Charente-Maritime, passant de 110m3 par foyer par an à 93 aujourd’hui. Ecoutez Xavier Goriot, directeur régional de la Saur et directeur de la Compagnie des eaux de Royan :

Et cela passe par de la pédagogie, comme le souligne Anne Delcros, responsable communication à la Saur :

La Fête de l’eau est ouverte à tous. Rendez-vous demain plage de Nauzan de 11h à 17h. Puis jeudi au Bois-Plage-en-Ré.