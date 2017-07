Ce tout nouveau festival organisé par l’association du même nom et par la mairie met à l’honneur les musiques et cultures de l’Atlantique avec pour thème cette année « des Caraïbes au Brésil ». La manifestation qui a lieu demain et jeudi se déroule au près Valet. Dès 18h, de nombreuses animations ludiques seront proposées, ainsi que des ateliers de danse et percussions, de l’initiation aux chants guadeloupéens et des démonstrations de capoeïra. Le soir, place à la musique avec le 19, Rolando salsa & Orquestra, une soirée très dansante. Et le lendemain, Oza Bumba pour un concert spectacle avec 14 musiciens et deux danseuses.