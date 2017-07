L’alerte a été donnée vers 18h30 pour un feu s’étant déclaré dans la zone commerciale de Belle aire Nord, près de la discothèque Le Boucanier. Une épaisse fumée noire se dégageait du lieu du sinistre. 57 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place pour venir à bout de l’incendie qui concernait un bâtiment de stockage de l’entreprise Vinet, spécialisée dans les revêtements de sols et carrelage. Et un autre hébergeant des bureaux commerciaux. Ils ont été partiellement détruits. Mais le risque de propagation a été limité, grâce à l’action de 5 lances et une grande échelle. Neuf hommes de soldats du feu ont dû consulter le médecin sapeur-pompier suite à un coup de chaleur. L’incendie a entraîné des difficultés de circulation aux abords de la zone commerciale. Son origine serait liée à un véhicule électrique.