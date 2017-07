La Ville invite les habitants à limiter leur consommation, en raison des faibles pluies tombées cet hiver et de la forte chaleur de ces dernières semaines. Il est recommandé d’éviter au maximum le lavage des véhicules, l’arrosage deas jardins d’agrément, le remplissage des piscines et le lavage des façades et des chaussées. Parallèlement à l’arrêté préfectoral limitant l’irrigation agricole, la Ville de La Rochelle a pris des mesures complémentaires renforcées pour limiter les consommations d’eau pour l’arrosage des espaces verts. Le lavage des rues est suspendu. Seules des interventions ponctuelles seront menées pour des raisons de salubrité et de sécurité, indique un communiqué.