Le Secours populaire français et les Eclaireurs de France ouvrent jusqu’à fin juillet leur village « Copains du monde ». Il accueille depuis un peu plus d’une semaine 140 enfants de 10 à 16 ans venus du Mali, du Togo, de Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, et des Sahraouis réfugiés en Algérie, ainsi que 60 enfants de 7 départements dont 30 du Poitou-Charentes. Leur point commun : la précarité. L’objectif est de les rassembler pour leur faire partager des activités ensemble. On écoute Christian Hogard, créateur et directeur des villages « Copains du monde » :

Une expérience qui porte ses fruits puisque nombre d’enfants ayant participé à ces villages en organisent à leur tour dans leurs pays. Reste que ces opérations ont un coût et qu’il faut œuvrer pour trouver les fonds nécessaires. Christian Hogard :

Le village « Copains du monde » de Dolus-d’Oléron est ouvert à tous. Vous pouvez ainsi soutenir cette action directement, mais aussi faire un don sur secourspopulaire.fr ou en envoyant un chèque à Secours populaire français – Espace solidarité 17- Porte Royale – 17 000 La Rochelle.