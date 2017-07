Une enquête a été ouverte après l’incident survenu hier soir sur la ligne SNCF Paris-La Rochelle. Vers 22h, un TGV a heurté une plaque de béton d’une dizaine de kilos positionnée sur les voies, entre Surgères et Aigrefeuille, alors qu’il circulait à plus de 150km/h. Par chance, il n’a pas déraillé. Et aucun blessé n’est à déplorer, parmi les 173 passagers. Pas de gros dégâts sur le train qui a pu repartir, après vérifications des systèmes de sécurité. Le train a finalement pu arriver à destination, mais avec 1h15 de retard. Le train circulant en sens inverse a lui été stoppé une demi-heure, le temps de vérifier l’état des voies. La SNCF pointe un acte de malveillance et a porté plainte. La gendarmerie de Surgères est en charge de cette affaire.