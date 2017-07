Le chantier réalisé sur les communes de Surgères et Saint-Mard sera effectué avant l’implantation du colza, avant le 15 août. Un risque de nuisances est à craindre. Les boues seront répandues à plus de 100 mètres des habitations et seront enfouies sous 48 heures suivant l’épandage, pour limiter les nuisances. Des mesures seront prises pour le nettoyage de la voirie en cas de dépôt de terre pouvant présenter un risque pour la circulation.