Scène ouverte du 14/07/2017 avec les organisateurs du Surgères Brass Festival et le Brass off qui auront lieu du 20 au 23 juillet 2017.

Le Surgères Brass Festival est heureux de vous présenter sa nouvelle édition !

Du 20 au 23 Juillet 2017 se déroulera la 2ème édition du « Surgères Brass Festival », s’inscrivant dans le dispositif national des festivals labellisés « Réseau SPEDIDAM ». En plein cœur de Surgères, dans l’enceinte du Château, les cuivres seront mis à l’honneur pour un rendez-vous incontournable qui favorisera le développement local, en dehors des sites touristiques du littoral.

Clément Saunier, Programmateur de ce Festival, marie dans sa programmation des artistes nationaux, internationaux, mais aussi locaux ou émergents.

Une manifestation à la fois populaire et prestigieuse, pour le plus grand plaisir de tous les spectateurs, du passionné de cuivres à l’amateur curieux et sensible.

Rendez-vous lors du 02e Surgères Brass festival – du 20 au 23 juillet pour profiter des concerts en accès libre tous les après-midis et écouter en soirée les artistes de renom tels que Keziah Jones, Maceo Parker, Hugh Coltman Brass Band invite Ben l’Oncle Soul, Roy Hargrove, TOO MANY ZOOZ…

En marge du festival « SURGERES BRASS FESTIVAL », l’ASSEM 17 organise son premier « BRASS OFF » avec la participation de 5 orchestres amateurs !

Rendez-vous le samedi 22 juillet et dimanche 23 juillet, place de l’Europe à SURGERES…

https://www.facebook.com/surgeresbrassfestival/

http://surgeresbrassfestival.com/

http://assem17.opentalent.fr/