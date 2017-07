Dévastée par la tempête Xynthia en 2010, elle vient de retrouver un certain cachet, dans sa partie qui relie le port des boucholeurs à la route de l’oasis. Elle a été entièrement reconstruite et aménagée en promenade littorale. Si sa vocation première est de protéger la population des assauts de la mer, une attention particulière a été portée à l’esthétisme de l’ouvrage, avec notamment la création de bancs recouverts de mosaïque. Une grande satisfaction pour le maire de Chatelaillon, Jean-Louis Léonard, dont la ville avait été durement frappée par Xynthia. On l’écoute :

Autre particularité de l’ensemble, la création d’une rotonde qui abritera prochainement une table d’orientation et d’interprétation de 7 mètres en lave émaillée. En septembre, le pied sur lequel elle reposera sera aussi agrémenté de mosaïque.