Il concerne les Communautés d’agglomérations de Rochefort et Royan et le Pôle d’équilibre des territoires ruraux de Marennes-Oléron, en présence des élus et du nouveau sous-préfet Jean-Paul Normand. Ce contrat, qui s’étend de 2017 à 2020, va permettre de financer des projets sur les trois territoires, avec des priorités pour chacun. Ecoutez Jean-Pierre Tallieu, le président de la CdA Royan Atlantique :

Des travaux prévus pour 2018.

Ecoutez à présent Mickaël Vallet, président du PETR de Marennes-Oléron et maire de Marennes :

Enfin, du côté de Rochefort, les projets sont aussi multiples. Hervé Blanché, président de la Communauté d’agglomération Rochefort océan et maire de Rochefort :

Et le 5e contrat de ruralité du département sera signé mardi à Surgères, avec la Communauté de communes Aunis Sud. En présence du sous-préfet et de Jean Gorioux, le président de la CdC.