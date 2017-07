Les résultats du Brevet des collèges dans l’Académie de Poitiers. 89,9% de taux de réussite cette année. Un chiffre en progression de 3,2 points par rapport à l’an dernier. Et 70,2% ont obtenu une mention, soit une hausse de 12,7 points comparé à la promotion 2016. Par filière, on note 91,3% de réussite en générale, et 80,1% en série professionnelle.