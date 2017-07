C’est de la pétanque. La compétition qui s’est déroulée sur trois jours s’est refermée mardi soir. 64 triplettes de très haut niveau étaient présentes pour cette 3ème édition, parmi lesquelles des champions de France et du monde, et notamment l’emblématique Philippe Quintais, licencié au club de Saint-Denis-d’Oléron. C’est le joueur français le plus titré, 12 fois champion de monde. Lui et ses coéquipiers ont remporté la finale face à la team Jérémy Darode, un Oléronais plusieurs fois titré au niveau national. On écoute Philippe Quintais, après sa victoire :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/petanque-1.mp3

Une équipe de très haut niveau donc qui peut rivaliser avec les meilleurs clubs français, mais aussi un succès populaire puisque plus de 500 personnes ont assisté aux rencontres, comme le souligne Michel Calvet, créateur du club Oléron Pétanque Elite qui organisait l’évènement :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/petanque-2.mp3

Avec des retombées en terme d’image non négligeables pour la commune de Saint-Denis, mais aussi pour toute l’île d’Oléron. C’est ce que nous a confié le maire Jean-Michel Massé :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/petanque-3.mp3

Face à un tel succès, l’Oléronaise reviendra l’an prochain à Saint-Denis.