Alors que l’évènement musical commence aujourd’hui à La Rochelle avec la venue de Claudio Capéo, Christophe Maé, Boulevard des airs et Soprano, les services de l’Etat et les forces de l’ordre seront largement mobilisés. En raison de l’état d’urgence, et un an après l’attentat de Nice qui a fait 86 morts, les grands rendez-vous de l’été font l’objet d’une attention particulière, avec la mise en place de périmètres de sécurité et de dispositifs anti-bélier. La préfecture donne également des consignes de sécurité aux festivaliers. Le point avec Frédéric Le Roux :