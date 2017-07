L’été commence mal pour certains parents d’élèves de l’école primaire de Villeneuve-la-Contesse. En septembre, le bus scolaire ne passera plus et les enfants qui vivent à moins de 3km de l’école devront se débrouiller. L’information a été donnée la semaine dernière. Le service qui était jusqu’à présent assuré par la Communauté de communes de Vals de Saintonge ne le sera plus à la rentrée prochaine. Il a été confié à la région. De quoi provoquer la colère de certains parents qui se retrouvent sans solution. Ecoutez Eric Barbé qui a deux enfants de 6 et 10 ans et qui habite à La Croix-Comtesse :

Les parents d’élèves concernés, qui réclament le rétablissement du service, vont tenter de rencontrer les élus pour trouver une solution.