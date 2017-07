En Charente-Maritime, l’un des départements les plus visités de France, l’industrie touristique occupe une place prépondérante dans l’économie et génère un grand nombre d’emplois saisonniers. Et certains salariés peuvent être confrontés à des situations précaires, souvent à la limite de l’acceptable et du respect du code du Travail. Force ouvrière veille à informer précisément ces travailleurs, comme l’explique René Ferchaud, secrétaire général de l’union départementale FO 17 :

Le syndicat accueille les saisonniers tout l’été dans ses permanences de Royan, Rochefort, Saintes, Saint-Jean-d’Angély et La Rochelle ou sur rendez-vous au 05 46 41 30 26.