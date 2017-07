Des jeunes s’engagent dans un tour de France en bus pour informer sur la fin de vie. Il s’agit des jeunes de l’ADMD, l’Association pour le droit de mourir dans la dignité. Ils seront de passage ce dimanche à La Rochelle. L’une des 24 étapes pour parler des droits des patients en fin de vie et pour informer sur les directives anticipées. Un acte essentiel à accomplir le plus tôt possible, selon Christophe Michel, secrétaire général de l’ADMD :

L’occasion aussi d’aborder la difficile question de la légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté en France, à laquelle près de 9 Français sur 10 sont favorables. Christophe Michel :

L’ADMD Tour est parti de Paris le 30 juin pour se terminer le 29 juillet à Metz. Prochaine étape donc ce dimanche à La Rochelle. Le bus sera stationné place de Verdun de 9h30 à 14h. Line Renaud et Olivier Minne en sont les parrains.