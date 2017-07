Face à leur développement, de 10% en moyenne par an dans le département, les services de l’Etat porteront une attention particulière durant la saison estivale sur ces camions qui proposent de la restauration rapide en bord de route. Notamment près du littoral, des marchés et des manifestations locales. Sécurité alimentaire, hygiène et origines des produits seront systématiquement vérifiés. Ecoutez Jean-Luc Ambroise, le directeur départemental de la protection des populations :