Samedi, il sera question de la dépose du dernier élément du tablier, la partie haute qui relie les deux pylônes. Une quinzaine d’ouvriers seront à la manœuvre. Les explications de Pauline Prian, chef de projet à l’Oppic, en charge du chantier pour l’Etat :

L’évènement est ouvert au public qui pourra suivre les opérations depuis les deux rives, côté Rochefort et côté Echillais. Des visites commentées et des animations seront également proposées.

Les prochaines étapes du chantier, c’est l’évacuation des 17 éléments du tablier, actuellement entreposés côté Echillais. Et la construction sur place du nouveau tablier début août. Suivra à la fin de l’été le remise en peinture des pylônes. La fin des travaux est prévue pour le printemps 2019.