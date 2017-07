Une chanson pour dire NON au péage d’Oléron. Un jeune artiste de l’île vient d’écrire un titre plein d’humour, sur un air de Renaud. Par ses mots, Fred Fresh veut interpeller l’opinion publique, alors que le projet de consultation publique est judiciairement mal engagé. Le tribunal administratif de Poitiers dira jeudi prochain s’il suit ou non l’avis défavorable émis par le rapporteur public. On écoute Fred Fresh en musique :

Le titre de Fred Fresh est accessible sur youtube. https://www.youtube.com/watch?v=lLW8MgvllbQ&feature=youtu.be A noter que la décision finale sur le retour ou non d’un péage appartient au Conseil départemental qui doit se prononcer sur ce dossier avant la fin de l’année.