La Charente-Maritime accueille de plus en plus d’adultes handicapées l’été. La progression du nombre de séjours est de 12% en un an : 300 cette année, contre 260 en 2016. Près de 2 800 personnes en situation de handicap viendront passer des vacances en Charente-Maritime cet été. Il faut dire que des efforts ont été faits en terme d’hébergement et d’accessibilité. Mais cette croissance implique un renforcement de la vigilance et de la sécurité. Ecoutez Alexandre Magnant, directeur départemental de la cohésion sociale :

L’été dernier, aucun problème majeur n’a été constaté par les services de l’Etat. Un seul établissement dans le département, qui n’était pas suffisamment adapté, a fait l’objet d’un diagnostic pour une mise en conformité. Aujourd’hui, tout risque est écarté.