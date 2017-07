Simone Veil et son époux reposeront au Panthéon. L’annonce a été faite ce matin par le Président Emmanuel Macron, à l’occasion de l’hommage officiel rendu aux Invalides à l’ancienne ministre à l’origine de la loi sur l’IVG. Les enfants de la défunte, disparue vendredi à l’âge de 89 ans, ne voulaient pas séparer le couple. « Une décision juste et attendue d’Emmanuel Macron», a commenté le président de la Charente-Maritime et de l’Assemblée des Départements de France Dominique Bussereau. Les deux hommes qui doivent se rencontrer demain à l’Elysée.