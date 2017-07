La mairie invite les habitants à venir s’informer sur le déploiement des très controversés compteurs Linky. En présence du directeur départemental d’Enedis Hervé Huot, dont la venue au conseil municipal la semaine dernière avait déjà électrisé les débats entre majorité et opposition, alors qu’un débat contradictoire avec le fondateur de Stop Linky Stéphane Lhomme avait été refusé. L’opposition avait poussé un coup de gueule et sera encore là demain pour donner son point de vue sur ce compteur, par l’intermédiaire de la conseillère municipale Florence Jadot. On l’écoute :

La réunion a lieu demain à 20h30 à la salle des fêtes de Tonnay-Charente.