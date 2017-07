Trois classes de CM1/CM2 de l’école Jules-Ferry ont participé ce matin à la création d’un passage et d’un refuge pour les hérissons, dans le parc du château. Une opération menée conjointement avec l’association Nature environnement 17, dans le cadre de la « trame verte et bleue ». Un grand projet national qui vise à améliorer l’état de conservation des espèces animales et de leurs habitats naturels. Je vous propose d’écouter Salomé, 10 ans :

Les professeurs ont sensibilisé leurs élèves. Caroline Legoguelin, enseignante :

Et sûr que le projet a plu aux enfants, à l’image de Jasil :

Le reportage est signé Matisse Sorignet.