L’espace multimédia accueille à partir de demain et jusqu’au 12 juillet une exposition de photographies d’archives avec des images des plus grandes productions américaines venues tourner dans le département comme « Indiana Jones et les aventuriers de l’arche perdue » dans un bunker de La Rochelle. Mais aussi des films français comme « Les aventuriers » avec Alain Delon sur le fort Boyard ou « Les Demoiselles de Rochefort ». Des projections et des ateliers de mash-up animeront également cette semaine spéciale. C’est proposé par le Fonds audiovisuel de recherche de La Rochelle. L’entrée est libre.