Un pas de plus vers le futur cinéma multiplexe de Saint-Jean-d’Angély. La Ville s’apprête à céder à l’euro symbolique un terrain au Champ de foire pour accueillir trois nouvelles salles, en lieu et place de l’Eden, rue Pasteur. Trois salles de 248, 126 et 88 places sur une surface totale de 1 420m². Les élus devront se prononcer jeudi en conseil municipal. Françoise Mesnard, maire de Saint-Jean-d’Angély :

Le permis de construire devrait être déposé courant juillet.

Autre projet évoqué jeudi : la création d’une boutique de l’eau, dans le cadre du renouvellement du contrat de traitement de l’eau potable et l’assainissement avec la Saur. Francoise Mesnard :

Rappelons que la Saur se verra proposer de continuer de prendre en charge le service des eaux de Saint-Jean-d’Angély, pour une durée de 11 ans et 3 mois à compter du 1er Octobre 2017.