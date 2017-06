Scène ouverte avec le chanteur Ges de La Rochelle pour la sortie de son nouveau single « Des milliards de gouttes dans l’océan ».

Auteur, compositeur, interprète, arrangeur, bassiste, guitariste, pianiste et chanteur… La musique, il est tombé dedans quand il était petit. Bercé au son des Beatles, des grandes chansons françaises, du classique et du jazz, il apprend la guitare à 15 ans puis se tourne rapidement vers la basse quelques temps après. Il étudie le piano vers l’âge de 18 ans et s’initie aux rudiments du classique et du jazz.

GES compose et écrit ses partitions pour lui mais aussi pour d’autres musiciens.

Ses titres « Le monde tourne Marylin », « Geri », « Caro62 » & « Changins days », nous font voyager dans son univers. Celui d’un artiste non conformiste qui parvient à allier la diversité de ses influences musicales avec la technique et le talent du musicien qui veut nous transporter dans un monde où Gene Kelly, Marylin Monroe et les artistes des décennies suivantes peuvent se côtoyer sans aucun anachronisme. Une pure réussite !

https://www.facebook.com/Gesartiste/