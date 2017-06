Pour pallier les problèmes de sécheresse et de manque d’eau pour l’irrigation agricole, des agriculteurs charentais-maritimes testent actuellement le concept Weenat. Une société née il y a 3 ans qui propose de faciliter le travail des exploitants et les aider à mieux gérer leurs ressources pour une agriculture plus raisonnée. De la semie à la récolte, l’application informe de la situation météorologique en temps réel grâce à des capteurs : pluies, température, vent, humidité, l’application va même jusqu’à donner des conseils d’irrigation. Jérôme Le Roy, fondateur du concept :

Les agriculteurs forment des communautés pour pouvoir profiter et partager les données de leurs capteurs répartis sur le territoire. Une soixantaine est déjà en fonctionnement dans le département qui possède la plus grande communauté. Stéphane Gicquel, responsable commercial de Weenat :

Christophe Pacaud exploitant agricole à Breuil-la-Réorte, près de Surgères, fait partie de cette communauté, pionnière du projet Weenat. Il nous en explique tout l’intérêt :

Le reportage est signé Matisse Sorignet.