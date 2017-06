Suite aux fortes précipitations de ces derniers jours, des prélèvements et analyses ont été effectués le 29 juin. Un risque de pollution est apparu. Par conséquent, la baignade est strictement interdite sur la totalité des plages de Saint-Georges-de-Didonne à savoir : – Vallières, – Conche nord, – Conche Sud. Cette interdiction temporaire est valable à compter d’aujourd’hui, vendredi 30 juin 2017, et ce jusqu’au lundi 3 juillet 11h. A noter, l’arrêté d’interdiction pourra être prorogé de 24h tant que les contrôles sanitaires pratiqués présenteront des résultats insatisfaisants pour la salubrité publique.

La Ville de Royan ordonne l’interdiction temporaire de la baignade sur les plages de Pontaillac, du Chay, du Pigeonnier, de Foncillon et de la Grande conche par arrêté municipal n° 17.1768 jusqu’à nouvel ordre.