La préfecture a pris hier soir un arrêté pour limiter la consommation. L’objectif est d’éviter la pénurie d’eau potable cet été, car les débits des nappes et des rivières sont faibles actuellement en raison de la sécheresse. Il est donc désormais interdit de laver sa voiture en dehors des stations de lavage, de remplir une piscine, d’alimenter des jets d’eau ou d’arroser la pelouse de son jardin. En revanche, il est toujours possible d’arroser son potager, mais uniquement le soir après 19h ou le matin avant 9h. Et ce pour éviter le phénomène d’évapotranspiration. Les douches de plage sont également coupées. Tout contrevenant s’expose à une amende prévient la préfecture.

Concernant l’irrigation agricole, la quasi-totalité des bassins sont passés hier en coupure d’été. C’est-à-dire en interdiction de prélèvements d’eau, à l’exception des cultures bénéficiant d’une dérogation.