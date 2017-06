La nouvelle députée de Rochefort-Aunis a pris ses marques cette semaine à l’Assemblée nationale. Issue de la majorité présidentielle, Frédérique Tuffnell a rejoint la commission « développement durable et aménagement du territoire ». Pour s’y consacrer pleinement, elle démissionnera en septembre de ses mandats locaux dans l’opposition municipale de Rochefort et à la communauté d’agglomération. A Paris et sur la 2e circonscription, ses proches collaborateurs sont également à pied d’œuvre comme le souligne Younès Biar, responsable de la mobilisation En marche en Charente-Maritime et suppléant de Frédérique Tuffnell :

L’équipe de Frédérique Tuffnell compte s’appuyer sur les comités locaux La République en marche pour bâtir son projet. Ils seront réunis ce soir à Rochefort, à 19h, au Palais des congrès pour travailler sur la loi de moralisation de la vie publique. Cette réunion est ouverte à tous.