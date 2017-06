La station balnéaire va distribuer gratuitement des cendriers aux fumeurs, à planter dans le sable. Il en existe de toutes les couleurs. Il y en a 1 000 en tout, destinés à sensibiliser les touristes et les habitants. Il faut savoir qu’un mégot peut polluer 500 litres d’eau, et qu’il met 12 ans à se désagréger. Les mégots et les paquets de cigarettes constituent en outre 1/3 des déchets qui polluent les plages.