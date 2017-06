La saison estivale débute avec un sérieux coup de jeune pour l’établissement qui a fait peau neuve. Nouvel accueil, nouvelle déco, plus d’espace. Pour Chantal et Philippe Debroize, les propriétaires depuis deux ans, il a fallu investir pour accueillir plus de visiteurs. Philippe Debroize :

Et la saison démarre fort. Les premiers retours de la part des clients sont très positifs. Un programme d’animations conséquent est prévu pour dynamiser les lieux : aquagym, lotos, marché, concerts, soirées à thèmes et même des promenades en calèche dans la ville.