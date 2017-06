Comme tous les ans, la Ville organise avant les grandes vacances une manifestation pour récompenser les jeunes sportifs et mettre à l’honneur les petits clubs locaux. Elle a eu lieu mercredi à Castel park. Quelque 80 personnes étaient présentes : parents, responsables de clubs et éducateurs pour féliciter les vedettes, à commencer par Stéphane Augé, adjoint au maire en charge des sports. On l’écoute :

Carole Vincent, présidente du club d’escrime, reconnaît le bien-fondé de cette manifestation :

Une manière pour la municipalité de remercier les acteurs de la vie associative et sportive de Surgères pour le travail accompli cette année.