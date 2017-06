Alerte à la pollution côtière. Le Ceser Nouvelle-Aquitaine vient de dresser un rapport alarmant sur la qualité des eaux du littoral. Il a été présenté hier à La Rochelle. Si la santé humaine est préservée à court terme, des inquiétudes persistent à moyen et long terme. Car, contrairement aux pollutions chimiques et bactériologiques qui sont connues et mesurées, il n’existe pas de normes et de réglementation de la qualité biologique, pourtant essentielles au bon fonctionnement des écosystèmes. Dominique Chevillon, rapporteur et président de la commission environnement du Ceser :

Le Ceser qui appelle également à plus de transparence quant aux rejets industriels dans les eaux littorales :

Le Ceser propose un plan d’actions pour améliorer la situation de la qualité des eaux littorales.