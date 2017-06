C’est ce que le bureau d’études Aquatiris, spécialisée dans les jardins d’assainissement, propose de faire découvrir ce week-end à Saujon. Une solution alternative innovante qui remplace les fosses septiques classiques, et qui permet de traiter toutes les eaux usées de la maison. Agréé par les Ministères de la Santé et de l’Environnement, ce système permet non seulement de faire des économies de vidange, mais aussi de réalimenter les nappes phréatiques. Les explications d’Adrien Gagnaire, du bureau d’études Aquatiris :

En 10 ans, Aquatiris a installé plus de 4000 jardins d’assainissement particuliers en France. Des visites sont proposées au public vendredi à 18h et samedi à 10h30 chez un particulier de Saujon qui est équipé du système depuis plusieurs années.