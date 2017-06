Jusqu’à samedi, le CAC centre social d’Aunis sud va proposer un programme d’animations riche et varié avec concerts, cirque, jeux, contes et repas partagés. Il y en aura pour toute la famille. Le temps fort de ce rendez-vous, c’est l’exposition de 50 portraits d’hommes d’Emmanuel Guyot, qui répond à l’expo sur les femmes proposée l’an dernier. Des hommes du territoire, plus ou moins connus. Philippe Fléchais, le directeur du CAC :

Le vernissage de l’expo a eu lieu hier. Ce soir à 20h30, le Cirque du gamin propose « Au pif » à la salle des fêtes. Tout le programme sur cacsurgeres.com