La mobilisation des surveillants pénitentiaires aujourd’hui. Un mouvement national qui a mobilisé une trentaine de gardiens dans la région, dont une trentaine à Saintes. Venus de Niort, Angoulême Poitiers, Rochefort et Saint-Martin-de-Ré, ils se sont rassemblés devant le palais de justice, aux côtés des collègues saintais, pour dénoncer le manque de moyens humains et matériels, et les conditions de travail. Car les demandes faites depuis plusieurs mois n’ont toujours pas été suivies d’effets. Emmanuel Giraud, délégué régional FO pénitentiaire pour la Nouvelle-Aquitaine :

Emmanuel Giraud qui dit vouloir faire pression sur la nouvelle Garde des sceaux et le nouveau président de la République.