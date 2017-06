Le feu s’est déclaré vers 18h au lieu-dit chez Coquillau. Tout a brûlé dont la paille et le matériel agricole stockés à l’intérieur. Personne n’a été blessé. Les 35 sapeurs-pompiers ont réussi à venir à bout des flammes qui menaçaient un chai. On ignore les causes du sinistre.