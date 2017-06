L’annonce officielle a été faite vendredi. La commune et sa citadelle deviennent le 5ème de la Charente-Maritime à obtenir cette distinction. Un exploit quand on sait qu’à peine une candidature sur cinq est retenue par la très sélective Commission Qualité des Plus Beaux Villages de France. Pour obtenir ce classement, Brouage devait répondre à certains critères très stricts et faire l’objet d’une expertise sur site. C’est une grande satisfaction pour le maire, Jean-Marie Petit qui a porté le projet sur deux mandats. On l’écoute :

Un atout touristique supplémentaire indéniable pour le village, avec des retombées économiques qui rejailliront sur l’ensemble du territoire. Jean-Marie Petit :

Le village fera l’objet d’une ré-expertise dans un délai de 6 à 9 ans pour conserver le label qui lui a donc été attribué vendredi, jour où Jean-Marie Petit signait avec Dominique Bussereau la reconduction du label village de pierres et d’eau.